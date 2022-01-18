Вагітні у 15 разів частіше помирають від COVID-19

Шотландські медики заявили, що вагітні з діагнозом Коронавірус помирають у 15 разів частіше за інших. У зв'язку з цим, дослідники закликають майбутніх матерів щепитися від коронавірусної інфекції, повідомляє Корреспондент.

Лікарі проаналізували дані про всіх породіль, інфікованих COVID-19, станом на кінець жовтня 2021 року.

Тим часом менш як третина молодих матерів (32,2%) до моменту пологів були щеплені від вірусу.

"Для захисту здоров'я жінок і дітей у ході пандемії абсолютно необхідно приділяти більше уваги рівню вакцинації вагітних", - зазначили автори статті.

Це підтверджують і дослідження американських учених, у яких йдеться про те, що "зараження вагітної жінки COVID-19 збільшує ризик смерті під час пологів у 15 разів, а ймовірність народити недоношену дитину – у 22 рази".

Нагадаємо, раніше британський уряд закликав майбутніх матерів вакцинуватися від коронавірусу.