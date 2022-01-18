Шахтар втратив основного захисника до березня через ожеледицю

Захисник Сергій Кривцов змушений пропустити підготовку до другої частини сезону у Шахтарі. Футболіст заліковує травму, повідомляє 24 Канал.

13 січня гравці "Шахтаря" повернулися з відпустки. Але пройшли обов'язковий медогляд. Після цього 16 січня вирушили на перший збір до Туреччини, який триватиме до 2 лютого.

Із командою не вирушили кілька гравців основного складу. Серед них і захисник Сергій Кривцов. Лікар "гірників" Артур Глущенко розповів, що має побутову травму. Отримав він її через ожеледицю.

Згодом стало відомо, що у захисника Сергія Кривцова діагностували перелом малої гомілкової кістки. Тому він пропустить усю підготовку команди. І повернеться лише у березні.

Слід зазначити, що цього сезону Кривцов зіграв 7 матчів у чемпіонаті України. Ще чотири рази він виходив на поле у матчах Ліги чемпіонів. Одну гру провів у Кубку України.

Також у його активі 5 матчів за збірну України у відборі на ЧС-2022, дві гри на Євро-2020 (він зіграв лише у матчах плей-офф) та чотири товариські матчі за "синьо-жовтих" у 2021 році.