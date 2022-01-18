Українці підкорили найвищу точку Антарктиди

Експедиція у складі 10 альпіністів здолала гору Вінсон заввишки майже 5 кілометрів. Про це йдеться у сюжеті ТСН﻿.

До цього найвищу точку континенту змогли підкорити лише 7 українців. Але масових експедицій, як цього разу, ніколи не було.

Група екстремалів піднімалася на вершину протягом трьох днів. У команді були дві жінки із Дніпра. Одна – дружина мера міста Марина Філатова, а другу альпіністку звуть Ірина Караган.

Хоча в Антарктиді зараз літо, але температура там -50 градусів і досить вітряно. Багато членів експедиції отримали обмороження.