"Туреччина проти окупації Криму" - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що при кожній зустрічі нагадує главі Кремля Володимиру Путіну, що Росія незаконно окупувала український півострів Крим, повідомляє Ділова столиця.
Про це Ердоган сказав у бесіді з журналістами під час візиту до Албанії.
Президент Туреччини також повідомив, що обговорить ситуацію в Україні із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, який напередодні перебував із візитом у Києві.
"Я поговорю з Ільхамом Алієвим. Безумовно, важливо обговорити ці питання з Путіним. Тому що ці регіони більше не можуть миритися з війною. Це неправильно. Настав час для повного виключення сценарію війни з політичного порядку денного", — сказав Ердоган.
Президент Туреччини наголосив, що у сучасному світі прагнення до окупації чужих земель не призведе до бажаного.
"Приміром, які кроки зробила Росія в Україні, у Криму? Вона вторглася в Крим. У ході кожної бесіди з Путіним я заявляю, що Туреччина проти окупації Криму. Цю ж позицію доводить до російської сторони зовнішньополітичне відомство Туреччини. Тобто позиція Туреччини щодо цього питання є однозною", — сказав Ердоган.
"Я окупую чиїсь землі, займу їх — такі речі розходяться з логікою", — цитує турецького президента Hurriyet.