"Туреччина проти окупації Криму" - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що при кожній зустрічі нагадує главі Кремля Володимиру Путіну, що Росія незаконно окупувала український півострів Крим, повідомляє Ділова столиця.

Про це Ердоган сказав у бесіді з журналістами під час візиту до Албанії.

Президент Туреччини також повідомив, що обговорить ситуацію в Україні із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, який напередодні перебував із візитом у Києві.

"Я поговорю з Ільхамом Алієвим. Безумовно, важливо обговорити ці питання з Путіним. Тому що ці регіони більше не можуть миритися з війною. Це неправильно. Настав час для повного виключення сценарію війни з політичного порядку денного" , — сказав Ердоган.

Президент Туреччини наголосив, що у сучасному світі прагнення до окупації чужих земель не призведе до бажаного.

"Приміром, які кроки зробила Росія в Україні, у Криму? Вона вторглася в Крим. У ході кожної бесіди з Путіним я заявляю, що Туреччина проти окупації Криму. Цю ж позицію доводить до російської сторони зовнішньополітичне відомство Туреччини. Тобто позиція Туреччини щодо цього питання є однозною" , — сказав Ердоган.