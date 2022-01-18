Прем'єра Британії хочуть відправити у відставку після скандалу з вечірками

Прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона хочуть відправити у відставку після скандалу з вечірками під час локдауна. За звільнення глави британського уряд виступили кілька членів Консервативної партії, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

За даними джерел The Guardian, кілька членів Консервативної партії Британії активно виступає за відставку Бориса Джонсона. Його однопартійці навіть розробили план звільнення глави уряду. Він отримав назву "Операція Ринка" з відсиланням до Клички собаки, яку вбили під час британського політичного скандалу "Справа Торпа" в 70-і роки минулого століття.

Деякі однопартійці Джонсона чинять тиск на своїх колег, щоб вони направили до парламенту листи з висловленням недовіри прем'єр-міністру. У разі, якщо набереться достатня кількість прихильників відставки глави уряду, то буде запущена процедура його звільнення.

При цьому, зазначають співрозмовники видання, знайомі зі станом справ у британському уряді, команда прем'єра почала розробку плану з порятунку Джонсона від відставки.

Нагадаємо, в грудні 2021 року в ЗМІ з'явилися повідомлення про вечірку в резиденції прем'єр-міністра Великобританії під час локдауну в травні 2020-го. Борис Джонсон зізнався, що був на Заході і вибачився свою поведінку. Поліція відмовилася розслідувати цей інцидент.