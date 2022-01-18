В Одесі затримано громадянина РФ, засудженого у США до довічного терміну

Українські правоохоронці затримали в Одесі громадянина РФ, засудженого у США до довічного ув’язнення, повідомляє Новое время.

Американська влада пред’явила росіянину цілу низку звинувачень, серед яких рекет, грошові махінації, вибивання боргів, шахрайство, кіберзлочини та наркобізнес.

На територію України 48-річний зловмисник потрапив нелегально і зараз готується клопотання до суду щодо застосування до нього екстрадиційного арешту.

Компетентні органи США про його затримання вже повідомлено.