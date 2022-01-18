Валютний ринок вівторка: підсумки дня

У вівторок зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжилося. Проте після обіду зростання почало «видихатися», і котирування знизилися від денних максимумів.

Національний банк практично з самого початку торгів з'явився на ринку та розпочав інтервенцію з продажу валюти. Але, на відміну від учорашнього дня, коли він виставляв на продаж обсяг валюти за конкретною ціною, сьогодні регулятор змінив тактику. Весь день він продавав долари за методом вибору кращої ціни, вибірково закриваючи найдорожчі заявки від покупців. Присутність НБУ з продажем не завадила котируванням встановити новий річний максимум – 28,52 гривні на купівлі та 28,55 гривні на продажу. І лише після обіду, коли активізувалися продавці, вдалося трохи опуститись від денних піків.

Закрили основну фазу торгів вівторка на 9 копійок на купівлі та продажу вище, ніж у понеділок.

Хід торгів

Стартові котирування – 28,27/28,37 (купівля/продаж).

Торги вівторка відкрилися ширше, ніж у понеділок: спред на відкритті становив 10 копійок. Перша угода відбулася о 9:18. Триразове перевищення обсягу заявок на купівлю над продажем не залишало сумнівів у продовженні зростання долара. Національний банк сьогодні з'явився оперативно: вже о 9:30 регулятор був помічений на ринку через те, що закривав дорожчі заявки покупців. Відмова від утримання Нацбанком якогось конкретного рівня була сприйнята учасниками торгів як «дозвіл на зростання» і котирування пішли вгору. Об 11:45 вони піднялися вище 28,40 гривень, а о 13:00 – і 28,50 вище. Після обіду на ринку почали з'являтися продавці, яким 28,50 гривень за долар видалися цілком привабливою ціною. Покупці ж, бачачи, що курс не зростає, вирішили почекати, сподіваючись купити дешевше. Котирування пішли вниз і до закриття торгів опустилися більш ніж 10 копійок від денних піків.

Котирування закриття торгів – 28,365/28,40 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс на 51,4 млн. порівняно з понеділком і на 16:00 склав 358,9 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,3746 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,3746 гривень. Офіційний курс долара на 19 січня встановлено на позначці 28,4101 гривні за долар, зростання на 28,81 копійок.

встановлено на позначці 28,4101 гривні за долар, зростання на 28,81 копійок. Офіційний курс євро на 19 січня встановлено на позначці 32,0577 гривень за євро, зростання на 28,29 коп.

Дуже цікава ситуація склалася сьогодні з готівковими курсами долара та євро. Якщо порівнювати ціну готівкового долара в оптових обмінниках Києва вранці та ввечері, то за день він подешевшав на 5 копійок. Вранці його продавали за 28,45 гривень, а о 17:00 – по 28,40 гривень. Зате вдень, в районі 13:00-14:00, коли безготівковий долар на міжбанку встановлював нові максимуми, готівковий долар у столиці сягав 28,60-28,65 гривень на продажі, а здати його можна було по 28,50- 28,55 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:15 – 1,1356 долара. У разі нагнітання геополітичної напруженості американський долар – «валюта-притулок» - знову зростає проти інших світових конкурентів. Що стосується готівкового євро, його ціна сьогодні копіювала поведінку готівкового долара з деякими відзнаками: падіння євро на FOREX ще сильніше штовхнуло вниз цінник на готівковий євро у другій половині дня вівторка. Вранці оптові обмінні пункти столиці продавали євро за 32,32-32,35 гривень; на обід євровалюта подорожчала до 32,47-32,50 гривень, а до 17:00 цінник опустився до 32,25-32,30 гривень. Таким чином, увечері євро коштував дешевше, ніж уранці.

Російський рубль у вівторок знову дешевшає: з ранкових 75,90 він опустився до 76,90 рублів за долар і на 17:15 торгується в діапазоні 76,60-76,72 рублів за долар з тенденцією до продовження падіння. Готівковий рубль в Україні трохи подешевшав. Зокрема, у Києві його знову продають по 3,68-3,70 гривні за 10 рублів.