Укрпошта звернулася до АМКУ за дозволом на покупку Альпарі Банку

Антимонопольний комітет України завтра розгляне питання про те, чи необхідно державній Укрпошті отримати дозвіл АМКУ на придбання Альпарі Банку, повідомляє Новое время.

Про намір Укрпошти купити Альпарі Банк НВ Бізнес писав на початку листопада минулого року. Тоді генеральний директор держкомпанії Ігор Смілянський не спростував та не підтвердив цю інформацію, пославшись на NDA. При цьому він додав, що ціль купити банк для ліцензії залишилася.

Опитані НВ Бізнес аналітики припускали, що банк може коштувати не дорожче одного капіталу, враховуючи, що Укрпошта купує його тільки через ліцензію. За даними НБУ, за підсумками 11 місяців 2021 року збиток Альпарі Банку становить 8 млн грн, статутний капітал - 232 млн грн.

Видання Liga.net писало з посиланням на джерела в Кабміні та Укрпошті, що вартість угоди становить 260 млн грн. За його інформацією, Кабінет Міністрів та власник Укрпошти – Мінінфраструктури – узгодили угоду. Тепер згоду на купівлю має надати Нацбанк, який неодноразово виступав проти купівлі банку Укрпоштою.

За даними на сайті НБУ, Альпарі Банк належить Бахтарі Хедаятоллаху.

У травні 2020 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект, який дозволив би Укрпошті надавати банківські послуги. Водночас у НБУ виступили категорично проти такої ініціативи.