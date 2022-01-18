Україна почала будувати вертолітні майданчики на кордоні з Білоруссю

Через нещодавню міграційну кризу на кордоні Білорусі та країн ЄС, Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки власного кордону, повідомляє УНІАН.

В ДПСУ розповіли, що ще з початку листопада на українсько-білоруському кордоні постійно працюють близько трьох десятків інженерних груп прикордонників. Вони встановлюють різного роду загородження – з єгози, колючого дроту, сітки рабиці, виготовляють переносні загородження.

Також повідомляється, що інженерні групи працюють над облаштуванням вертолітних майданчиків, щоб забезпечити оперативне перекидання резервів у разі різкої зміни обстановки на певній ділянці.

Від початку спровокованої міграційної кризи у сусідній країні для облаштування кордону України уже залучено близько 4 630 бухт спірально лінійних загороджень. При цьому 2460 бухт прикордонники виготовили на власних потужностях: вже постійно працює три лінії виробництва.

Там нагадали, що Держприкордонслужбі України було виділено 21 млн грн для посилення кордону. Наразі закуплено майже 300 т сировини, що дасть змогу виготовити загородження для інженерного перекриття близько 62 км українсько-білоруської ділянки кордону.