Після зустрічі із Зеленським, Алієв поговорив телефоном з Путіним про Україну

Президент Азербайджану Ільхам Алієв провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним стосовно України, повідомляє Українська правда.

=Згідно з версією РФ, президенти поспілкувались стосовно безпекової ситуації в Україні та Казахстані. Зокрема, в повідомленні Кремля вказано, що в ході розмови "виражено задоволення стабілізації ситуації в Казахстані" внаслідок нещодавньої інтервенції військових країн-членів альянсу ОДКБ.

Крім того, Путін розповів Алієву про перемовини Росії з НАТО та США щодо надання гарантій нерозширення альянсу.

Перед цим, остання телефонна розмова між президентами відбулась 24 грудня з нагоди 60-річного ювілея Алієва.

У ході візиту Алієва до Києва 14 січня, Україна та Азербайджан зобов’язалися підтримувати суверенітет та територіальну цілісність одне одного.