Вусик назвав найкращого боксера між братами Кличко

Чинний чемпіон світу з боксу визначив найкращого боксера між братами Кличками, а також між Алі та Тайсоном, повідомляє Сьогодні.

А потім назвав найкращого боксера в парах – Володимир Кличко та Віталій Кличко, Мохаммед Алі та Майк Тайсон.

"Мохаммед Алі та Віталій" , – дав коротку відповідь Усик в інтерв'ю Маші Єфросініній.

Нагадаємо, у квітні планується реванш Усика з Джошуа. У разі перемоги, у другій половині року українець розраховує побитися з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.