Нарощення військ РФ біля кордону: Кулеба закликав не піддаватися паніці

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає українських громадян не піддаватися паніці у зв'язку з нарощенням військ Російської Федерації біля кордону України, повідомляє УНІАН.

Про це Кулеба сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі, яка перебуває в Україні з візитом.

"Відбувається велика дипломатія, різні візити, багато телефонних розмов і контактів, мета яких - стримування Російської Федерації від реалізації її агресивних планів. І наша сьогоднішня розмова з Мелані підтвердила, що ми дійсно виступаємо єдиним дипломатичним фронтом, і разом мобілізуємо міжнародну підтримку України в цій складній ситуації. Ситуація перебуває під контролем, тому я прошу нікого не піддаватися паніці і завжди пам'ятайте, що українці перемагають, коли тримають голову холодною, серце гарячим" , - наголосив Кулеба.

Він подякував Канаді за діяльність канадської тренувальної місії "Об'єднувач" (Unifier) в Україні, яка займається підготовкою українських військових.

"Це дійсно дуже серйозний і великий проект, який став взаємовигідним, тому що не лише канадські інструктори діляться своїм досвідом з українськими Збройними силами, але й українські Збройні сили діляться своїм бойовим досвідом з канадськими інструкторами" , - сказав Кулеба.

За його словами, він обговорив з Жолі розвиток військово-технічного співробітництва між країнами.

"Обговорили, що ще ми можемо зробити для мобілізації підтримки України, і для стримування Російської Федерації. Розмова була дуже предметна" , - сказав Кулеба.

Також на зустрічі обговорювалася теми євроатлантичної інтеграції України.