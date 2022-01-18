«Кривава окупація». У Росії розробляють сценарії нападу на Україну — CNN

CNN, посилаючись на джерела в розвідці, пише, що в Російській Федерації готують сценарії можливого повномасштабного вторгнення на території України﻿. Згідно з даними джерела, в Росії офіційні особи не тільки теоретизують повномасштабне вторгнення в Україні, але і розробляють план, який Захід застосовують у випадку, якщо з Кремля про наступне, повідомляє Новое время.

Аналітики видання вважають, що РФ потрібні сухопутний міст у Крим та певний статус Донбасу. Це є «найголовнішим поясненням того», чому вона може вдатися до повторного вторгнення в Україну за останні вісім років.

«Нормалізація» контролю над Донбасом шляхом введення російських військ може принести користь для Росії, проте це, найімовірніше, призведе до тяжких санкцій проти агресора, вважають зарубіжні аналітики.

Інші експерти припускають, що сухопутний коридор вздовж Азовського моря через Маріуполь дозволить Москві зменшити витрати на забезпечення енерго та водопостачання Криму. Такий план було легко реалізувати шляхом висадки морського десанту на узбережжі Азовського моря. Втім, вузьку смужку землі, яка простягається вздовж берегової лінії, було б важко захистити. Водночас вона була б менш прибутковою через постійні ризики нападу з боку українських військових.

Окупація України для Російської Федерації буде кривавою, коштуватиме багатьох російських життів, а також вимагатиме постійної присутності сотні тисяч солдатів, пише CNN. Санкцій також завдадуть шкоди країні, якщо навіть не паралізують частину її економіки. Невелике вторгнення також для Москви є поганою ідеєю.

Тим часом, аналітики стверджують, що Путін не є раціональним гравцем і часто схильний до непередбачуваних радикальних дій. Зрештою, адміністрація Байдена на тлі чуток про можливе вторгнення Росії на територію України та розвідувальні дані — надала Путіну вибір: діяти зараз або зробити вигляд, що Кремль зазнав тиску Заходу. Змусити зробити його такий вибір здалося не найкращим варіантом главі ЦРУ та колишньому послу США у Москві Біллу Бернсу.