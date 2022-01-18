Обсяг продажів гривневих ОВДП впав до 119 млн. грн.

Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення гривневих облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок перед оголошенням у четвер рішення Нацбанку про облікову ставку змогло залучити лише 118,9 млн грн порівняно з 3,87 млрд грн тижнем раніше, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На сайті Мінфіну всі ставки залишилися на колишньому рівні, хоча на вторинному ринку вони в останні дні зросли.

Водночас продавець відхилив лише одну із 36 заявок – на 5,9 млн грн на покупку 6-міс. паперів під 12%, зберігши ставку лише на рівні 11% річних.

Прибутковість річних паперів залишилася на рівні 11,9%, дворічних – 12,95% та п'ятирічних – 13,25%.

Мінфін також зберіг ставку доларових паперів: 6-міс. – 3,5%, річні – 3,7%, хоча котирування доларових єврооблігацій України з погашенням у вересні цього та наступного року зараз відповідають ставкам до погашення 23,5% та 16,1% відповідно.

Обсяг продажів доларових паперів склав $143,4 млн, з яких $100,2 млн на позаплановому аукціоні з продажу 6 місяців. облігацій. При цьому було задоволено всі 20 поданих заявок, з яких на позаплановому лише дві.

Затримку із публікацією результатів первинних аукціонів у Мінфіні пояснили технічним збоєм.