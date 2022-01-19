У NASA попередили про наближення небезпечного астероїду

До Землі наближається потенційно небезпечний астероїд 2022 AE1. Його діаметр становить близько 70 метрів (висота більше двох дев'ятиповерхівок), а ризик зіткнення із Землею названо максимальним серед усіх відомих навколоземних об'єктів, повідомляє Обозреватель.

Про це говориться на сайті NASA. Фахівці розрахували, що небесне тіло може зіткнутися з нашою планетою 4 липня 2023 року з ймовірністю 0,06%.

Втім, зазначається, що навіть якщо й станеться настільки малоймовірна подія, згубних наслідків для Землі не буде. Йдеться про астероїд, розміри якого можна порівняти з Тунгуським метеоритом.

2022 року AE1 виявили 6 січня з обсерваторії Маунт-Леммон в американському штаті Арізона.

Швидкість об'єкту складає 20 км/с. Наразі він отримав 1 бал за туринською шкалою. Величина небезпеки по ній визначається виходячи з математичної ймовірності зіткнення та кінетичної енергії зіткнення – від нуля у випадку, коли ймовірність зіткнення нижче за помилку спостереження, до десяти, коли зіткнення неминуче.