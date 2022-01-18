Суддя у справі Порошенка залишається у дорадчій кімнаті

Суддя Печерського райсуду Києва Олексій Соколов, який 17 січня мав оголосити запобіжний захід п'ятому президенту та лідеру опозиції Петру Порошенку, досі залишається у дорадчій кімнаті, повідомляє Главком.

Це передбачено законодавством, оскільки рішення про запобіжний захід ще не оголосили.

Отже, суддя Соколов все ще перебуває у нарадчій кімнаті і не має права переходити до розгляду інших справ, доки не буде оголошено рішення щодо цього.

У прес-службі Печерського райсуду розповіли, що суддя має перебувати у дорадчій кімнаті протягом певної години з ранку до вечора, але не цілодобово.