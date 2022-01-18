Глобальне потепління залишить світ без Олімпійських ігор

Якщо глобальні викиди парникових газів не будуть різко скорочені, лише одне з 21 міста, яке раніше приймало зимові Олімпійські ігри, зможе забезпечити необхідні умови до кінця століття, повідомляє Сьогодні.

Якщо ж показників викидів Паризької угоди щодо клімату буде досягнуто, кількість приймаючих міст зросте до восьми.

Під час проведення дослідження вчені розглянули історичні дані про клімат з 1920-х років до наших днів, а також сценарії майбутніх змін клімату на 2050-ті та 2080-ті роки.

Вони також опитали спортсменів та тренерів та виявили, що 89% вважають, що зміна погодних умов впливає на умови змагань, а 94% побоюються, що зміна клімату вплине на майбутній розвиток їхнього спорту.

Вчені вирахували, що середня денна температура у лютому у містах-організаторах неухильно зростає. Якщо на Іграх у 1920-1950-х роках зростання становило 0,4 ° C, то в XIX столітті це вже 6,3 ° C, у тому числі і на майбутніх іграх у Пекіні.