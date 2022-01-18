Під Черкасами на роботі на смерть замерзли двоє чоловіків

Під Черкасами на підприємстві в селі Боровиця стався груповий нещасний випадок зі смертельними наслідками з двома працівниками. Чоловіків виявили без ознак життя на роботі, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Трагедія трапилася в неділю, 16 січня. Загиблі працювали електриком та охоронців на підприємстві ТОВ "АПК "МАЇС", діяльність якого пов'язана з вирощуванням зернових і технічних культур.

"За інформацією роботодавця, електрика та охоронника підприємства виявили у холодильній камері без ознак життя" , - йдеться в публікації.

Про таку подію у прес-службі поліції Черкаської області відомостей наразі немає.

Тим часом розбиратися в причинах і обставинах трагічного інциденту стане новостворена комісія.

"За дорученням Державної служби України з питань праці, Управлінням Держпраці у Черкаській області утворено комісію зі спеціального розслідування групового нещасного випадку" , - зазначається в повідомленні.

Інші деталі про подію і про самих жертв не вказуються.