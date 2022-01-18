У Туреччині стався потужний вибух на нафтопроводі (Оновлено)

У Туреччині 18 січня стався вибух на нафтопроводі Кіркук-Джейхан і спалахнула пожежа. Турецький оператор трубопроводів Botas був змушений зупинити прокачування нафти, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Вибух на нафтопроводі стався в південно-східній провінції Кахраманмараш. На місці вибуху спалахнула пожежа. Автотраса, що знаходиться поруч, закрита. У район направлено велику кількість пожежників і машин швидкої допомоги.

#Kahramanmaras Governor Ömer Faruk Coskun said, "(The fire in the oil pipeline) There is no risk regarding the settlements at the moment and thankfully there is no loss of life either." pic.twitter.com/Zuzo4znkPh — Jafery (@Jafery0) January 18, 2022

Вибух на нафтопроводі стався в південно-східній провінції Кахраманмараш. На місці вибуху спалахнула пожежа. Автотраса, що знаходиться поруч, закрита. У район направлено велику кількість пожежників і машин швидкої допомоги.

Інформації про жертви і постраждалих в результаті вибуху нафтопроводу на цей момент немає. Місцева влада побоюється, що вогонь може перекинутися на житлові квартали, які знаходяться недалеко від місця пожежі.

Досить широка природна gas pipeline на "Kahramanmaraş - Gaziantep" road in southern #Turkey near the Syrian-Turkish border. pic.twitter.com/5MJHsl1wXx — ????????????????  (@IcanArgue) January 18, 2022

Як зазначає видання, трубопровід Кіркук-Джейхан раніше піддавався терористичним атакам з боку терористичних угруповань Робочої партії Курдистану і ІДІЛ.

Нафтопровід Кіркук-Джейхан - з'єднує Кіркукське родовище в Іраку і Джейхан (Туреччина). Його протяжність становить 970 кілометрів. У день трубопровід прокачує до 600 тисяч барелів нафти.