Кібератака на Україну. Стали відомі нові подробиці

Кібератака на Україну. Стали відомі нові подробиці

Розслідування кібератаки на державні сайти України, яка сталася 14 січня, триває. Державна служба спеціального зв'язку опублікувала нові подробиці, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це йдеться в Telegram Держспецзв'язку.

"На цей момент використання програми-вайпера WhisperGate, за класифікацією компанії Microsoft, для знищення даних, зафіксовано в декількох установах, що стали жертвами атаки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Держспецзв'язку, з високою часткою ймовірності можна стверджувати, що дейфейс (Заміна інформації, що відображається) сайтів атакованих держорганів і знищення даних за допомогою вайпера - це складові однієї кібератаки. Вона була спрямована на нанесення максимальною шкоди державним електронним ресурсам.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня більш як 70 державних сайтів і ресурсів перестали працювати через кібератаку.

Через три дні майже всі атаковані сайти відновили роботу, однак на них тривали DDoS-атаки.

Новини

analytics