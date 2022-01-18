Казахстанський опозиціонер заявив, що кількість жертв протестів занижена

Інформація влади Казахстану про 225 загиблих під час масових протестів не відповідає дійсності, заявив опозиціонер Мухтар Аблязов.﻿ Він вважає, що жертв під час протестів у 10 разів більше, повідомляє Новое время.

"Про жертви. Щоб ви розуміли, масштаб лиха набагато більше. Як правило, режим завжди показує якусь цифру і вона як мінімум у 10 разів менша за реальність. 225 людей нібито загиблих. Я точно знаю, що на 12 січня лише в одному морзі, у центральному, було понад 600 померлих. Тобто я маю багато свідків, які забирали своїх родичів і стояли в черзі за 600" , — сказав він в ефірі Ехо Москви.

За даними опозиціонера, така кількість загиблих лише в одному морзі Алмати, а їх всього п'ять.