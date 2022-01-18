Казахстанський опозиціонер заявив, що кількість жертв протестів занижена
Інформація влади Казахстану про 225 загиблих під час масових протестів не відповідає дійсності, заявив опозиціонер Мухтар Аблязов. Він вважає, що жертв під час протестів у 10 разів більше, повідомляє Новое время.
"Про жертви. Щоб ви розуміли, масштаб лиха набагато більше. Як правило, режим завжди показує якусь цифру і вона як мінімум у 10 разів менша за реальність. 225 людей нібито загиблих. Я точно знаю, що на 12 січня лише в одному морзі, у центральному, було понад 600 померлих. Тобто я маю багато свідків, які забирали своїх родичів і стояли в черзі за 600", — сказав він в ефірі Ехо Москви.
За даними опозиціонера, така кількість загиблих лише в одному морзі Алмати, а їх всього п'ять.
"Якщо тільки в центральному морзі стільки, то щонайменше понад тисячу загиблих лише в Алмати. А такі тотальні розстріли з автоматів, кулеметів та гранатометів були у великих містах, як Шимкент (мільйонники). Розстріли були у Таразі, Кизилорді, Актобі. Тобто реальний рахунок на жертви є серйозним. Якщо я скажу більше тисячі, це буде скромна цифра", — заявив Аблязов.