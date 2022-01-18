Росія так і не пішла на деескалацію - Пентагон

Російська Федерація так і не зробила кроків деескалації ситуації на українському кордоні. Таку заяву зробив представник Пентагону Джон Кібрі, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

За його словами, Росія не намагається знизити градус напруженості на українському кордоні, а присутність російських військ дає російському керівництву безліч можливостей. Ця ситуація турбує США.

"Ми продовжуємо бачити численну присутність російських військ у західній частині їхньої країни навколо східного, північно-східного кордону України. Це продовжує турбувати нас, оскільки немає ознак, що росіяни хочуть сприяти деескалації ситуації" , - підкреслив Кірбі.

Нагадаємо, що Білий дім попередив Україну про можливий наступ Росії. Це може статися в будь-який момент.