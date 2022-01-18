Монобільшість не повинна повторитись - Комаровський

Відомий український лікар-педіатр та телеведучий Євген Комаровський заявив, що настільки масштабна підтримка, яка була у Володимира Зеленського під час президентських виборів 2019 року, є загрозою державності України﻿. Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, повідомляє Ділова столиця.

Комаровський зазначив, що якби він та Гордон "залишили свою думку при собі", то монобільшості у партії "Слуга народу" у Верховній Раді не було б. При цьому він додав, що вони б не змогли вплинути на підсумки президентських виборів.

Лікар також переконаний, що масова підтримка Володимира Зеленського у 2019 році є "унікальним прецедентом", який "виключно небезпечний у плані державності України".

"Ми не можемо дозволити собі Конституцію, яка дозволяє монобільшість" , — сказав Комаровський.

За його словами, "подібна ситуація не має повторитися" навіть якщо до влади прийде "ідеальна людина".

Комаровський також повторив своє твердження, в якому він назвав себе та журналіста "лохами".