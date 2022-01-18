Глава МЗС Британії нагадала про несумісність "СП-2" з агресією РФ
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що не можна запускати роботу газопроводу Північний потік-2 через агресивні дії керівництва Кремля, повідомляє Новое время.
"Гарний розвиток подій. Північний потік-2 несумісний із агресивними діями Росії. Європі необхідно знизити свою залежність від російського газу", - заявила міністр.
Таким чином Трасс прокоментувала слова своєї німецької колеги Анналени Бербок, яка наголосила, що газопровід не можна використовувати як зброю.