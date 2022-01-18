Глава МЗС Британії зробила заяву про "СП-2"

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що не можна запускати роботу газопроводу Північний потік-2 через агресивні дії керівництва Кремля, повідомляє Новое время.

"Гарний розвиток подій. Північний потік-2 несумісний із агресивними діями Росії. Європі необхідно знизити свою залежність від російського газу" , - заявила міністр.

Good development. Nordstream II is not compatible with Russia's aggressive actions. Europe needs to reduce its dependence on Russian gas. https://t.co/VE2NorWpLI — Liz Truss (@trussliz) January 18, 2022

Таким чином Трасс прокоментувала слова своєї німецької колеги Анналени Бербок, яка наголосила, що газопровід не можна використовувати як зброю.