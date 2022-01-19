Джонсон заявив, що не знав про незаконність вечірки у розпал локдауну

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що ніхто не попередив його про незаконність вечірки під час локдауну, повідомляє Новое время.

Як пише Sky News, Джонсон визнав, що був присутній на вечірці, але «вважав, що це був робочий захід». Колишній радник Джонсона Домінік Каммінгс заявив, що готовий підтвердити під присягою: прем'єру казали про справжній характер вечірки.

"Ніхто не попереджав мене, що це проти правил... Я б запам'ятав" , — відреагував Джонсон.

За даними ВВС, деякі депутати подали листи з висловленням недовіри прем'єру. Для початку розгляду консерваторами питання про недовіру Джонсону потрібно 54 листи.