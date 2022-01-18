У Держдепі повідомили про плани Путіна в Білорусі - ЗМІ

У США стурбовані через те, що Путін "рухається" у бік Білорусі. Російська Федерація може вдатися до розташування ядерної зброї в країні, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

У США стурбовані тим, що Путін може вдатися до розташування ядерної зброї на території Білорусі, а перекидання військових до країни для, нібито, спільних навчань, може бути використано як маршрут для вторгнення в Україну, йдеться в Twitter-акаунті журналіста FoxNews.

За словами одного з високопосадовців Держдепартаменту, ці навчання проводять в Білорусі після того, як Росія нарощувала сили біля кордонів нашої країни під час сфабрикованої міграційної кризи.