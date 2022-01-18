У США назвали єдиний спосіб зупинити Кремль

Єдиним способом вплинути на Росію є зупинка магістрального газопроводу "Північний потік -2", повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила офіційний представник Державного департаменту США Джен Псакі.

"Ми продовжуємо вважати, що зупинка трубопроводу "Північний потік-2" є дієвим інструментом, за допомогою якого ми можемо тиснути на Росію зараз" , — наголосила вона.

За даними ЗМІ, Адміністрація президента США намагається вмовити владу Німеччини зайняти жорсткішу позицію щодо Росії, проте не вірить, що в Берліні підуть на серйозні санкції у разі масштабного нападу РФ на Україну.