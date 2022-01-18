У США назвали єдиний спосіб зупинити Кремль
Єдиним способом вплинути на Росію є зупинка магістрального газопроводу "Північний потік -2", повідомляє Ділова столиця.
Про це заявила офіційний представник Державного департаменту США Джен Псакі.
"Ми продовжуємо вважати, що зупинка трубопроводу "Північний потік-2" є дієвим інструментом, за допомогою якого ми можемо тиснути на Росію зараз", — наголосила вона.
За даними ЗМІ, Адміністрація президента США намагається вмовити владу Німеччини зайняти жорсткішу позицію щодо Росії, проте не вірить, що в Берліні підуть на серйозні санкції у разі масштабного нападу РФ на Україну.