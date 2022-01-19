Єрмак обговорив із главою МЗС Канади питання безпеки

Єрмак обговорив із главою МЗС Канади питання безпеки
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі питання безпеки та подальшу співпрацю двох країн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Провів зустріч із міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі. Обмінювалися думками щодо безпекової ситуації навколо України та дипломатичних шляхів її деескалації", - написав Єрмак у Твіттері.

Також Єрмак повідомив, що вони обговорили подальшу співпрацю у перспективних напрямках двосторонньої взаємодії.

"Дякував Канаді за непохитну підтримку України", - додав глава Офісу президента.

Новини

analytics