Єрмак обговорив із главою МЗС Канади питання безпеки

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі питання безпеки та подальшу співпрацю двох країн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Провів зустріч із міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі. Обмінювалися думками щодо безпекової ситуації навколо України та дипломатичних шляхів її деескалації" , - написав Єрмак у Твіттері.

Також Єрмак повідомив, що вони обговорили подальшу співпрацю у перспективних напрямках двосторонньої взаємодії.