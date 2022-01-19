Глава ВООЗ оцінив ймовірність появи нових COVID-штамів

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейєсус оцінив ймовірність появи нових штамів коронавірусу. Про це він заявив на брифінгу у Женеві, повідомляє Лента.Ру.

За його словами, пандемія поки що не завершилася. Гебрейєсус зазначив, що в умовах неймовірного глобального поширення омікрону є ймовірність появи нових варіантів. Він підкреслив, що саме тому відстеження та оцінка нинішньої ситуації є виключно важливими.

Окрім цього, глава ВООЗ закликав змінити модель поширення вакцин від COVID-19 у світі. Він додав, що інакше людство може вступити в другу ще більш руйнівну фазу вакцинної нерівності.