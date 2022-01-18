На Донбасі застрелився контрактник ЗСУ

На Луганщині загинув військовослужбовець-контрактник. Попередня версія події - самогубство, повідомляє Корреспондент.

Як інформує﻿ спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил у вівторок, 18 січня. Вказано, що сьогодні було отримано інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця, 1998 року народження, уродженця села Новогригорівка Друга Кіровоградської області.

Попередньо встановлено, що він наклав на себе руки шляхом пострілу в підборіддя зі штатної зброї на місці несення військової служби.

За фактом загибелі військовослужбовця відкрито провадження за статтею про умисне вбивство (ч.1 ст.115 КК України). Розглядаються також інші версії, у тому числі доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.