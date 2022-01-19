Сім'я Зеленського таємно літала на Сейшели

У січні родина президента Володимира Зеленського літала на Сейшельські острови, йдеться у розслідуванні Української правди, повідомляє Новое время.

За інформацією джерел УП у правоохоронних органах, увечері 5 січня перша леді Олена Зеленська разом із дітьми, батьками та друзями – близько 10 осіб – бізнес-класом рейсом Турецьких авіаліній вилетіла до Стамбула, а звідти – на Сейшельські острови.

За інформацією співрозмовників видання, у поїздці сім'ю Зеленського супроводжували працівники держохорони.

Видання встановило готель, у якому зупинилася родина Зеленського – це 5-зірковий Hilton. Вартість номеру тут у святкові дні – близько $1000 на добу.

Зеленський з'явився у громадській площині 11 січня. Через 5 днів УП від джерел отримує інформацію, що родина Зеленського повертається до Києва.

Після прильоту сім'я президента пройшла через зал офіційних делегацій аеропорту Бориспіль, користування яким коштує 3500 грн за особу. Проте для сім'ї президента заявку робило ДУС, тож ці послуги могли бути оплачені коштом держбюджету.

Видання надіслало запит до Офісу президента, щоб з'ясувати, чи платила ДУС за користування сім'єю Зеленського послугами зали офіційних делегацій аеропорту, скільки держохоронців літали з родиною Зеленського, і хто платив за їхні квитки та проживання. Однак на момент публікації матеріалу відповіді не отримано.

7 січня президент України Володимир Зеленський у Instagram опублікував відео, як він спускається з гори на лижах під час відпочинку у Карпатах.

Зеленський вирушив відпочивати до Буковеля Івано-Франківської області 4 січня. За словами президента, метою його поїздки був «короткий відпочинок».