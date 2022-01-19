В IT-компанії публічно вибачилися за відсіювання україномовних кандидатів

Співзасновник білоруської IT-компанії Andersen Олександр Орлов відреагував на інцидент із україномовним кандидатом, якому відмовили у працевлаштуванні, повідомляє Новое время.

У своєму Facebook Орлов перепросив за те, що сталося, і заявив, що дискримінація в компанії є неприйнятною. За його словами, у компанії вжили заходів, щоб така ситуація не повторилася:

для команди рекрутингу та HR проводять тренінги з роз'ясненнями щодо «політики нульової толерантності до дискримінації»;

Andersen почала обговорювати зі співробітниками всіх офісів те, «як зробити корпоративну культуру кращою та комфортнішою»;

компанія провела додаткову оцінку HR-процедур, щоб встановити, чи відповідають вони законодавству кожної країни присутності та корпоративним цінностям.

"Не повторюватиму, що всередині команд ми спілкуємося тими мовами, які нам комфортні для роботи в мультинаціональній команді. Про це неодноразово публічно говорили наші HR-фахівці" , — стверджує Орлов.

У своєму посту Орлов тегнув українця Дениса Водотійця. Той опублікував у Linkedin скріншот розмови з рекрутером компанії Andersen, який заявив, що його кандидатуру не можуть розглянути без російської мови. До цього рекрутер сказав, що основна мова в компанії — російська, на що Водотієць відповів, що може спілкуватися українською чи англійською.﻿

Інфографіка: Denys Vodotiiets / linkedin.com

Про схожу ситуацію розповів український розробник Богдан Мельник. Він показав у Facebook скріншот спілкування з HR-менеджеркою Andersen. Та запитала, чи говорить він російською, і заявила, що спілкування в команді відбувається здебільшого російською. Мельник наголосив, що йому відмовили у наступному етапі співбесіди, бо він розмовляє українською.﻿

Інфографіка: Bohdan Melnyk / Facebook

Українська омбудсмен Людмила Денісова заявила, що HR-менеджерка компанії порушила принцип недискримінації та вимоги закону Про забезпечення функціонування української мови як державної. Вона звернулася до керівництва Andersen і закликала провести з кадровою службою роз'яснювальну роботу та поновити право кандидата на вакансію.