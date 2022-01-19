19 січня 2022 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються День ніжності до всіх істот, День варіння зілля, Всесвітній день сиру "Кварк", День художника поза законом, День музейного селфі, повідомляє УНІАН.

У Білорусі - День працівника Служби порятунку, в США - День подяки зброї, День пам'яті конфедератів в Техасі, День попкорну, День консервної банки, в Ефіопії - свято Хрещення "Тімкат", в Індії - День мови кокборок.

Пам'ятні дати 19 січня, річниці та події

У 1649 році в цей день у Квебеку відбулася перша в Канаді страта. Була страчена 16-річна дівчинка, звинувачена у крадіжці.

У 1825 році американський підприємець Езра Даггетт запатентував консервну банку для зберігання в ній харчових продуктів.

У 1903 році було оголошено про проведення першої велогонки "Тур де Франс".

У 1906 році стартував вихід у світ першого українського сатиричного журналу "Шершень".

У 1907 році в журналі "Вар'єте" з'явилися перші рецензії на кінофільми.

У 1915 році Джордж Клод отримав патент на рекламне оголошення, оформлене неоновими лампами.

У 1938 році американська фірма "General Motors" першою у світі почала серійне виробництво дизельних двигунів.

У 1939 році в США Ернест Хаузен з Вісконсіна встановив не побитий досі рекорд по обскубування курки - 4,4 секунди.

У 1955 році надійшли в продаж перші комплекти гри "Ерудит".

У 1955 році в цей день президент США Дуайт Ейзенхауер провів у Білому домі першу у світі телевізійну пресконференцію. Хоча американські президенти відповідали на запитання представників ЗМІ на пресконференціях з 1913 року, спочатку подібні заходи були "не для друку". Вони перейшли на принцип відкритості 19 січня 1955 року, коли Дуайт Ейзенхауер вперше дозволив показати по телебаченню і в новинних передачах відзняту пресконференцію.

"Я радий, що ми передали плівку з виступом на радіо, телебачення і в кінохроніку. До біса цих необ'єктивних газетярів: ми йдемо безпосередньо до народу, який зможе в точності почути, що говорить президент Ейзенхауер, не читаючи ці спотворюють правду публікації" , – заявив Джеймс Хагерті, прес-секретар президента.

33-х хвилинна пресконференція була відредагована телевізійниками, в результаті скоротившись до 28 хвилин. Саме звідси йде відомий вислів: "Все одно потім виріжуть...".

У 1967 році німець Карі Таух написав найкоротший в історії заповіт: "Все - моїй дружині".

У 1991 році в Токіо японська бігунка Масако Тіба встановила нині діючий світовий рекорд в напівмарафоні - 1 година 06,43 сек.

У 2001 році був заарештований старший дворецький принцеси Діани, який вкрав особисті речі своєї господині після її загибелі.

У 2001 році в Бельгії було дозволено вживання і зберігання марихуани.

У 2001 році в Австралії запатентований робот для занять віртуальним сексом.

У 2006 році з космодрому Канаверал за допомогою ракети-носія Атлас-5 була запущена американська автоматична міжпланетна станція New Horizons, призначена для дослідження Плутона.

Яке сьогодні церковне свято

19 січня християни відзначають завершальне свято різдвяного циклу - Хрещення. У цей день вода в будь-якому джерелі вважається святою, має цілющу силу. Заведено купатися в охрещеній ополонці.

Що сьогодні не можна робити

В день Хрещення Господнього дотримуються одного з найсуворіших постів в році. Він тримається, поки не зійде перша зірка. Після допускається перший повноцінний прийом їжі.

Прикмети на 19 січня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

повний місяць - навесні буде повноводдя;

зоряна ніч - до хорошого врожаю горіхів і ягід;

йде пухнастий сніг - до хорошого врожаю зернових;

ясна і холодна погода - до посушливого літа, снігова і похмура - до рясного врожаю.

Іменини 19 січня

Іменини в Івана і Феофана.