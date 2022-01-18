У США підтвердили намір Москви евакуювати сім'ї дипломатів із України

Сполучені Штати отримали розвідувальну інформацію про наміри Кремля у грудні-січні евакуювати сім’ї російських дипломатів з України.﻿ Про це заявила речниця президента США Джен Псакі на брифінгу, повідомляє Укрiнформ.

«Ми маємо інформацію, яка вказує на те, що російська влада готувалася евакуювати членів сімей з посольства Росії в Україні наприкінці грудня - на початку січня» , - сказала Псакі.

За її словами, у Вашингтоні не можуть дати офіційної оцінки, чому таке рішення було прийняте в Кремлі.