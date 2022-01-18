У США підтвердили намір Москви евакуювати сім'ї дипломатів із України
Сполучені Штати отримали розвідувальну інформацію про наміри Кремля у грудні-січні евакуювати сім’ї російських дипломатів з України. Про це заявила речниця президента США Джен Псакі на брифінгу, повідомляє Укрiнформ.
«Ми маємо інформацію, яка вказує на те, що російська влада готувалася евакуювати членів сімей з посольства Росії в Україні наприкінці грудня - на початку січня», - сказала Псакі.
За її словами, у Вашингтоні не можуть дати офіційної оцінки, чому таке рішення було прийняте в Кремлі.