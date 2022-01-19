США відмовилися давати "Талібану" гроші

Адміністрація США вважає, що пряме фінансування руху "Талібан" не відповідає інтересам афганського народу. Про відмову Штатів давати гроші талібам заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Лента.Ру.

Як він розповів в інтерв'ю виданню Foreign Policy, Вашингтон має намір передавати допомогу Афганістану через незалежні особи та організації, які зможуть перетворити їх на значні постачання харчових продуктів, ліків та предметів першої допомоги для афганців. Салліван підкреслив, що США не вірять у просте виписування карт-бланшів талібам, оскільки вони не вжили заходів для формування інклюзивного уряду.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв, що Держдеп розгляне всі варіанти наповнення економіки Афганістану ліквідністю. Він пояснив, що Вашингтон активно вивчає способи «наповнити кишені афганців грошима» і вже розморозив 280 мільйонів афганських активів, які пішли на оплату гуманітарної допомоги.