Гетманцев розповів про правила для "ФОП" у разі збою мережі

Більшість українських ФОПів з 1 січня 2022 року мають використовувати реєстратори розрахункових операцій, у тому числі у вигляді спеціальних програм на смартфони. Вони підключаються до мережі, однак у разі, якщо стався збій чи не має інтернету, протягом 36 годин поспіль ФОП має право працювати офлайн, повідомляє Обозреватель.

Про це автор закону про фіскалізацію, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю видання.

"Якщо у когось із "ФОПів" з програмним РРО є проблема зі зв'язком, з інтернетом, якщо у провайдера збій, будь-яке може бути, він може законно працювати в офлайні протягом 36 годин поспіль. Цього часу має вистачити, щоб відновити зв'язок. Потім усі чеки, які він видає, автоматично завантажуються на сервер податкової, щойно відновлюється зв'язок" , – каже нардеп.

Скільки "ФОПів" встановили РРО. Джерело: Facebook Данила Гетьманцева

Послуги провайдерів програмних РРО коштують від 120 до 150 грн на місяць. При цьому безкоштовно провести через каси можна із програмним РРО від податкової. Платні рішення також аналізують продажі, дають дані про середній чек, надають маркетингові інструменти.