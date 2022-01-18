Держстат назвав головну причину смерті українців у 2021 році

В Україні із січня по жовтень минулого року через хвороби померли 562 137 осіб. Головними причинами смерті людей стали хвороби серця, злоякісні пухлини та коронавірус, повідомляє Корреспондент.

Такі дані оприлюднив Держстат. Так, за підрахунками статистів, більшість пацієнтів - 346 988 осіб - померли внаслідок захворювань, пов'язаних із системою кровообігу. Антилідером є ішемічна хвороба серця, жертвами якої стали 242 239 жителів країни.

На другому місці - злоякісні утворення, або рак, які за десять місяців забрали життя 62 060 українців.

Трійку "лідерів" закриває коронавірус COVID-19. За даними Держстату, жертвами інфекції за неповний 2021 рік стали 54 016 осіб.