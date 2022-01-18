Зеленський обговорив з главою МЗС Канади безпеку України
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє Корреспондент.
"Прийняв пані міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі. Говорили про виклики у сфері безпеки навколо України. Обмінялися баченням стабілізації ситуації", - написав у Twitter глава держави.
Зеленський додав, що Канада вкотре підтвердила незмінну підтримку територіальної цілісності та незалежності України.
Як відомо, 17-18 січня міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі перебуває з візитом в Україні. Вона вже провела переговори із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, віцепрем'єр-міністром Ольгою Стефанишиною та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Зокрема, Жолі заявила, що Канада взяла до уваги прохання України про надання зброї і зараз обговорює цей запит.