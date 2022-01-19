Кому платять більше 70 тис. грн: найоплачуваніші вакансії

В Україні у січні найвищу середню зарплату отримували програмісти, які володіють навичкою роботи з платформою .Net Framework. За місяць вони можуть претендувати на 72,5 тис. грн, повідомляє Обозреватель.

На другому місці опинилась вакансія для інформаційного директора – він може заробляти 67,5 тис. грн. Про це йдеться у даних статистики work.ua. Зазначимо, розмір зарплат залежить від низки факторів. На перших місцях традиційно є пропозиції для програмістів: річ у тому, що за них конкурують не лише українські, а й міжнародні роботодавці.

Названо найвищооплачувані:

.Net-програміст – 72 500 грн

Інформаційний директор – 67500 грн

Програміст django – 65 000 грн

C++ програміст – 65 000 грн

Ruby on Rails програміст – 62 500 грн

Розмір зарплати залежить від сфери, компетенції працівника та міста. Наприклад, середня зарплата в столиці може бути вдвічі вищою, ніж у невеликому населеному пункті.