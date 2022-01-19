У Казахстані скасували режим НС
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв не продовжуватиме режим надзвичайного стану запроваджений у столиці країни та ряді регіонів, повідомляє Українська правда.
"З півночі 19 січня припиняється дія режиму НС у містах Нур-Султан та Алмати, а також в Алматинській, Атирауській, Жамбилській, Кизилордінській та Мангістауській областях", - цитують казахські ЗМІ прессекретаря президента Казахстану Акорді Беріка Уалі.
"Таким чином вся країна повертається до нормального життя. Скасовуються введені на період НС комендантська година та інші тимчасові обмеження. Завдяки єдності та згуртованості народу, самовідданій роботі правоохоронних органів та армії на всій території Казахстану відновлено порядок і спокій. Нехай у нашій країні завжди панують мир та добробут!", - додав він.