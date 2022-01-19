У Казахстані скасували режим НС

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв не продовжуватиме режим надзвичайного стану запроваджений у столиці країни та ряді регіонів, повідомляє Українська правда.

"З півночі 19 січня припиняється дія режиму НС у містах Нур-Султан та Алмати, а також в Алматинській, Атирауській, Жамбилській, Кизилордінській та Мангістауській областях" , - цитують казахські ЗМІ прессекретаря президента Казахстану Акорді Беріка Уалі.