Газу взимку не вистачить: озвучено три сценарії розвитку ситуації

В Україні не вистачає близько 2 млрд кубометрів газу. Дефіцит може призвести до обмеження споживання для промисловості, необхідності витратити мільярди доларів на інвестиції або необхідності "домовлятися" з населенням про скорочення споживання, повідомляє Обозреватель.

Доведеться закуповувати газ

"У нас, на жаль, немає довгострокових контрактів. Ми змушені купувати газ на спотовому ринку, а там ціна понад 1 тис. дол. за куб. м. Це дуже дорого, "Нафтогаз" не має таких коштів" , – каже директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Почнуться планові вимкнення

Ексміністр із питань житлово-комунального господарства та член профільного парламентського комітету Олексій Кучеренко зазначає: план відключення вже розробили, при цьому насамперед вони зачеплять великі промислові підприємства, бюджетні організації.

В Україні можуть обмежити постачання газу. Джерело: Фото Олексія Кучеренка

Джерело: Фото Олексія Кучеренка

Також можна звернутися по допомогу до населення

Обмеження з боку промисловості вдарять і в економіці, і в цінах, і в усіх українців. Тому в цій ситуації, вважає Кучеренко, було б логічно звернутися до населення із проханням скоротити споживання газу.