Вчені заявили про початок шостого масового вимирання на Землі

Земля вже пережила п'ять процесів масового вимирання видів. Тепер наша планета проходить шостий такий етап і провина у цьому лежить на людині, повідомляє Обозреватель.

Як розповів Еurasiareview з посиланням на публікацію в журналі Biological Reviews, зроблену біологами з Гавайського університету в Маноа та Національного музею природної історії в Парижі (Франція), нинішня криза була спровокована не катастрофою, а діяльністю людини. Йдеться про вимирання як тварин, так і птахів, риб і рослин.

Як зазначив у статті Роберт Коуї, провідний професор-дослідник UH Mānoa Pacific Biosciences, враховую даны про вимирання равликів і слимаків, з 1500 року Земля могла вже втратити від 7,5 до 13% із двох мільйонів відомих на Землі видів (150 000–260 000 видів).

Він наголосив, що ситуація не скрізь однакова. Також професор зазначив, що люди не можуть точно знати, наскільки цей процес запущено в океані. Крім того, він акцентував, що на континентах та островах процес знищення біорізноманіття відбувається з різною інтенсивністю, залежно від втручання людини.

"На жаль, дехто сприймає це як нову і природну еволюційну траєкторію. Навіть вважають, що біорізноманіттям слід маніпулювати виключно на благо людства. Проте вони забувають, що ми – єдиний вид, який має свідомий вибір щодо нашого майбутнього та майбутнього біорізноманіття Землі" , – відзначив професор.

Коуї розповів, що для боротьби з масовим вимиранням видів було запущено різні ініціативи. Але вони "не можуть бути орієнтовані на всі види і не можуть повернути назад загальну тенденцію зникнення видів".

"Проте важливо продовжувати такі зусилля, продовжувати культивувати диво природи та документувати біорізноманіття до того, як воно зникне" , – звернувся вчений у своїй статті до людей.

На його думку, у людства не вистачає політичної волі, щоб визнати те, що відбувається, і взятися за збереження видів усім суспільством.

"Заперечення кризи, прийняття її без реакції або навіть її заохочення є відмовою від загальної відповідальності людства і прокладає шлях для продовження Землею свого сумного шляху до шостого масового вимирання" , – додав він.

На сьогоднішній день вчені змогли зареєструвати близько 1,2 млн. видів. Проте загальна кількість видів, що існують, становить приблизно 8,7 млн.