Жителя Черкаської області судитимуть за шпигунство

У Черкаській області за фактом державної зради судитимуть місцевого жителя, який збирав відомості для розвідки Російської Федерації про кількість та місце знаходження боєприпасів на території однієї з військових частин, повідомляє Укрiнформ.

Прокурори Черкаської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя за фактом державної зради на користь держави-агресора (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України), інформує Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, обвинувачений за завданням представника розвідувального органу РФ збирав відомості, що становлять державну таємницю, зокрема інформацію про кількість та місце знаходження бойових припасів на території однієї з військових частин Черкаської області. Його викрили та затримали у момент зйомки секретних документів. З липня 2021 року він утримується в умовах слідчого ізолятора.

За інформацією, переданою спецслужбам держави-агресора, чоловік отримав аванс у розмірі 500 дол. США та планував отримати значну грошову винагороду.