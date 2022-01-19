Японія має намір скоротити на 46% викиди вуглекислого газу

В Японії прагнуть скоротити викиди вуглекислого газу на 46% до 2030 року. Про це сказав прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіду під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі, що проходить у Давосі 17-21 січня 2022 року, повідомляє Укрiнформ.

“Для того, щоб виконати цілі Паризької угоди, Японія хоче забезпечити до 2030 року скорочення на 46% викидів вуглекислого газу” , - сказав він.

За його словами, після аварії на Фукусімі ставлення населення країни до атомної енергетики недовірливе. Ситуація дуже складна з енергопостачанням, економіка є вразливою.

“Для того, щоб розв'язувати цю проблему, державний та приватний сектори працюватиму пліч-о-пліч з тим, щоб забезпечити інновації та забезпечити енергопостачання” , - підкреслив він.

А ще зазначив, що є ціла низка викликів, зокрема, пандемія, зміни клімату, зростаюча бідність.

Варто зазначити, що Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі є щорічним місцем зустрічі світової політичної та бізнесової еліти.