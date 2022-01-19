Блінкен розповів про мету переговорів з Лавровим

Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен розповів про цілі майбутньої зустрічі з главою Міністерства закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та поїздки до Києва, повідомляє Новое время.

"Я їду до Києва та Берліна, де зустрінуся з нашими партнерами та союзниками, а потім зустрінуся з моїм російським колегою в Женеві. Це дипломатична спроба знизити напруженість навколо неспровокованого нарощування російської військової могутності поблизу кордонів України" , - заявив Блінкен.

I’m traveling to Kyiv and Berlin, where I will meet with our partners and allies, before meeting with my Russian counterpart in Geneva. This is a diplomatic effort to de-escalate tensions surrounding the unprovoked Russian military build-up on Ukraine’s borders. pic.twitter.com/dAP2nkrXfK — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 18, 2022

Глава Держдепу США приїде до України 19 січня. Він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, співробітниками посольства США та їхніми сім'ями. 20 січня він вирушить до Берліна, де проведе переговори з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок. 21 січня Блінкен проведе зустріч із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Женеві.