Блінкен розповів про мету переговорів з Лавровим
Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен розповів про цілі майбутньої зустрічі з главою Міністерства закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та поїздки до Києва, повідомляє Новое время.
"Я їду до Києва та Берліна, де зустрінуся з нашими партнерами та союзниками, а потім зустрінуся з моїм російським колегою в Женеві. Це дипломатична спроба знизити напруженість навколо неспровокованого нарощування російської військової могутності поблизу кордонів України", - заявив Блінкен.
Глава Держдепу США приїде до України 19 січня. Він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, співробітниками посольства США та їхніми сім'ями. 20 січня він вирушить до Берліна, де проведе переговори з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок. 21 січня Блінкен проведе зустріч із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Женеві.