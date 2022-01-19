Українські полярники записали "пісні" тюленів: відео

Українські полярники на станції "Академік Вернадський"почали акустичні дослідження тюленів Ведделла. Аналіз звуків дозволить отримати нову інформацію про комунікації тюленів, повідомляє УНІАН.

"В цілому було відомо про близько 30 типів звуків в репертуарі цих тварин, але недавно було виявлено ще 9 типів – в ультразвуковому спектрі. Це різні "цвірінькання", "свисти" і "трелі", іноді навіть нагадують звуки бластерів з "Зоряних воєн" , – інформує Національний антарктичний науковий центр на своїй сторінці в Facebook.

Біолог Оксани Савенко вказала, що українські вчені раніше вже записували підводний спів тюленів. В рамках дослідження двох протоках біля острова в лунках встановили два акустичних рекордери, завдяки чому вдалося зробити записи самців, самок і дитинчат.

Аналіз цих даних дозволить отримати інформацію про підводні комунікації тюленів, зокрема в ультразвуковому спектрі.