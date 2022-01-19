Стало відомо про жертви виверження вулкана на Тонга

Уряд Тонги вперше повідомив про руйнування і жертви після виверження вулкана. Як відомо, виверження вулкана в Тихому океані сталося в суботу, 15 січня, і викликало цунамі, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Як пише The Guardian, інформація про наслідки виверження вулкана досі не була доступна через збій зв'язку, викликаного обривом основного підводного кабелю. Всю інформацію з цього приводу світ отримував, в основному, від літаків-розвідників і супутників.

У вівторок пресслужба прем'єр-міністра Тонги вперше опублікувала заяву, в якій йдеться про руйнування і жертви в результаті виверження вулкана. У заяві уряд підтвердив загибель трьох осіб. Однак кількість жертв може зрости, оскільки влада не змогла встановити контакт з декількома населеними островами.

Серед загиблих - 65-річна жінка на острові Манго, 49-річний чоловік на Номуці, а також британка Анджела Гловер, яка проживала в Тонзі. В офісі прем'єр-міністра Сіаозі Совалені також заявили, що всі будинки на острові Манго, де проживає близько 50 осіб, були зруйновані, а на Фоноіфуа вціліли тільки два будинки.

У заяві описується виверження підводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай в 40 милях (65 км) на північ від столиці Тонги як "безпрецедентна катастрофа". Уряд зазначає, що військово-морський флот Тонги направив медичні бригади, а також воду, продовольство і намети на віддалені острови.