У Казахстані заявили про участь у протестах іноземців

Спецслужби Казахстану знайшли докази, що до заворушень у країні під час недавніх протестів причетні члени низки радикальних екстремістських організацій, які приїхали з інших країн, повідомляє Корреспондент.

Про це заявив держсекретар республіки Ерлан Карін в інтерв'ю місцевому телеканалу, оприлюдненому у вівторок, 18 січня.

За словами чиновника, розслідування показало, що у другій половині грудня на територію Казахстану одночасно прибула група іноземних громадян, які 7 та 8 січня намагалися залишити країну різними маршрутами. Він уточнив, що ці особи провокували заворушення, що відбулися в країні.

"Усю цю ситуацію скористалися радикали, терористичні групи. І, зокрема одна з визнаних судом екстремістська організація, яка провокувала ці виступи, заворушення, відкрито підбурювала до насильницьких дій, зокрема щодо захоплення адміністративних будівель" , - зазначив Карін.

Держсекретар додав, що саме через чати цієї організації поширювалися конкретні вказівки та інструкції для протестувальників. При цьому Карін не сказав, про яке співтовариство йдеться.