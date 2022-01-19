У Британії встановлено новий максимум за COVID-смертністю

У Великобританії зафіксовано 438 нових смертей від коронавірусу – це найвищий добовий показник з 24 лютого минулого року, повідомляє Українська правда.

Як інформує Sky News із посиланням на офіційні дані,﻿ у вівторок у Великобританії було зафіксовано ще 94 432 випадки коронавірусу.

Ці цифри нижчі від показника 120 821 який був зафіксований раніше, але кількість смертей, яка становила 379 станом на 11 січня, значно вища і становить 438 – це максимум з 24 лютого минулого року.

У Британії 16 218 людей через коронавірус перебувають у лікарнях, з них 614 – на штучній вентиляції легенів.

Тим часом 73 267 людей отримали третю (бустерну) дозу вакцини від коронавірусу, що становить 63,6% населення.

За останніми даними, ще 26 502 людини отримали другу дозу, тоді як 15 748 отримали перше щеплення.